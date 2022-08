„Neuer Lebensraum“: Schoedel-Areal in Münchberg wird modernes Stadtquartier

Münchberg will auf dem Schoedel-Areal außerdem studentisches Wohnen ermöglichen. Dabei soll auch ein Teil des historischen Bestands erhalten bleiben und erneuert werden.

Auf dem Schoedel-Areal in Münchberg könnt ihr bis kommenden Montag beim Euroherz-Kinosommer Filme unter freiem Himmel genießen. In den nächsten Jahren wird sich dieser Platz aber komplett wandeln. Die Stadt Münchberg will das Schoedel-Areal gemeinsam mit einer österreichischen Investorengruppe (Planquadr.at und SORAVIA) zu einem modernen Stadtquartier machen. 180 Millionen Euro nehmen die Investoren dafür in die Hand. Bis 2029 soll hier eine Mischung aus Mehrgenerationen-Wohnungen, Hotel und Shopping, Bildungseinrichtungen, Veranstaltungsräumen und eventuell auch Sportstätten entstehen.

Das könnte Sie auch interessieren

Kinosommer 2022: Münchberg freut sich auf sieben Tage Open Air-Kino

Das Schoedel-Areal in Münchberg verwandelt sich in den kommenden sieben Tage wieder in einen riesigen Open-Air-Kinosaal. Seit 2016 (…)

Kinosommer Schwarzenbach am Wald: Erfolgreiche Bilanz nach langer Pause

Zum Start in die Sommerferien hat es an Angeboten in der Region nicht gemangelt. Das Hofer Volksfest ist gerade zu Ende gegangen. Und (…)

25 Jahre Wirtschaftsregion Hochfranken e.V.: Jubiläumsfeier im digitalen Gründerzentrum Einstein1

Egal ob als Lebensraum oder Standort für Fachkräfte – die Region Hochfranken konnte in den vergangenen Jahren vielfältig gestärkt (…)

A9 bei Münchberg: Auffahrunfall mit einer schwer verletzten Person

Auf der A9 bei Münchberg kommt es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Unfällen und Staus. Schuld daran ist die Baustelle. Auch (…)

Wald- und Flächenbrände in der Region: Enorme Belastung für Einsatzkräfte

Arzberg, Hohenberg an der Eger, Münchberg – In den letzten Tagen und Wochen hat es einige Wald- und Flächenbrände in der Region (…)

Harter Tag für die Einsatzkräfte: Zahlreiche Brände in der Region

Neben Böschungs- und Feldbränden in Selbitz und Rehau, ist auf der A93 bei Schönwald auch ein Lkw ausgebrannt. Das Feuer hatte sowohl (…)