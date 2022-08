Neuer Landrat im Vogtland: Erste Pläne zum Energiesparen

Seit etwa einer Woche ist Thomas Hennig nun offiziell als neuer vogtländischer Landrat im Amt. Der ehemalige Oberbürgermeister von Klingenthal hat sich als eine der ersten Amtshandlungen in der vergangenen Woche den Medien vorgestellt. In seinen ersten Tagen habe er schon viele Gespräche mit seinen Mitarbeitern geführt, hieß es da. In Anbetracht der aktuellen Situation habe er sich auch mit der Energiezukunft des Vogtlandkreises beschäftigt:

so Hennig. Bei Windkraft sei er im Hinblick auf die touristischen Landschaften jedoch zurückhaltend. Zu seinen Vorhaben als neuer Landrat gehört aber auch, die Anbindung an den ÖPNV zu verbessern, und ein attraktives Monatsticket einzuführen.

Foto: Symbolbild