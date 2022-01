Neuer Kreisverkehr: Selber Stadtrat gibt grünes Licht

Im kommenden Jahr steht mit den Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen ein besonderes Highlight für Selb an. Die Stadt putzt sich dafür besonders heraus und das betrifft auch den Bereich des Goetheplatzes vor dem Bahnhof. Dort soll in diesem Jahr ein neuer Kreisverkehr mit fünf Ästen entstehen. Der Stadtrat hat dafür jetzt in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht gegeben und die Stadtverwaltung beauftragt, einen Förderantrag bei der Regierung von Oberfranken für das Projekt zu stellen.

Vor dem Bahnhof ist dann ein neues Stadtquartier geplant, das die eigentliche Achse zur Innenstadt bilden soll.