Der Frühling steht in den Startlöchern und zieht auch die Störche wieder in die Euroherz Region. Nicht nur Rehau freut darüber – auch in Weißenstadt ist der Storch schon zurückgekehrt. Auf dem ehemaligen Industrieschlot hat dieser bisher sein Nest gehabt. Weil dieses alt und verdreckt war, hat man es entfernt. Kommenden Montag bekommt der Storch einen neuen Horst.