Neuer Friedwald an der Luisenburg: Erste Einblicke bei Führungen

Wer seine letzte Ruhe nicht klassisch auf einem Friedhof finden möchte, hat nun im Fichtelgebirge eine weitere Möglichkeit. Unterhalb der Luisenburg hat diese Woche ein Urnen-Friedwald für Wunsiedel und Marktredwitz eröffnet. Die Asche der Verstorbenen ruht dort in einer biologisch abbaubaren Urne unter Bäumen.

So der Wunsiedler Bürgermeister Nicolas Lahovnik in seinem wöchentlichen Rückblicksvideo. Einen ersten Einblick gibt es heute bei Führungen durch den Friedwald. Von 10 bis 16 Uhr könnt ihr die Bestattungsbäume und den Andachtsplatz besichtigen. Außerdem beantworten Experten Fragen zum Ablauf einer Beisetzung im Friedwald. Den eigenen Baum kann sich schon jeder zu Lebzeiten aussuchen. Die Führungen sind immer an zwei Samstagen im Monat.