Neuer Frankentatort: Drehstart in Oberfranken

Über 8 Millionen Menschen haben am Sonntagabend den Tatort aus Franken in der ARD verfolgt. Schon jetzt laufen die Dreharbeiten für die nächste fränkische Ausgabe. Und das ist dann schon der siebte Tatort, der aus Franken kommt. Und der entsteht in und um Bamberg. „Wo ist Mike“ lautet der Titel. Es geht um ein fünfjähriges Kind, das auf rätselhafte Weise verschwunden ist. Drei Tage denken die getrennt lebenden Eltern, dass sich ihr Sohn beim jeweils anderen aufhält. Los gehen die Dreharbeiten jetzt im Seniorenheim Schloss Gleusdorf. Dort kam es ja zu mehreren rätselhaften Todesfällen, damit hat der Tatort aber nichts zu tun. Die Dreharbeiten insgesamt sollen bis Anfang April dauern. In der ARD soll der nächste Frankentatort erst 2021 zu sehen sein.