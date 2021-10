Neuer EDEKA-Markt: Eröffnung in Konradsreuth

Viele Jahre lang ist die Nahversorgung in der Gemeinde Konradsreuth ein großes Problem gewesen. Gerade ältere und weniger mobile Menschen sind auf die Hilfe ihrer Angehörigen oder Bekannten angewiesen gewesen. Die nächste Einkaufsmöglichkeit hat es bisher nur in Münchberg oder Hof gegeben. Jetzt schließt sich diese Versorgungslücke. Die EDEKA-Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen feiert heute (DO) die Eröffnung ihres 100. Marktes. Und das ist der neue Markt am Konradsreuther Ortsrand, der nun nach einer Bauzeit von mehreren Monaten fertig ist.