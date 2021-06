Neuer Deutschland-Chef bei McDonald’s

München (dpa) – Die Burgerkette McDonald’s bekommt einen neuen Deutschlandchef: Am 1. August wird der bisherige Leiter von McDonald’s in Italien die Amtsgeschäfte vom langjährigen Vorstandsvorsitzenden Holger Beeck übernehmen, der sich mit 62 Jahren in den Ruhestand verabschiedet. Das teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit.

Nachfolger Mario Federico ist 58 und laut Mitteilung deutschlanderfahren, er wohnt mit seiner Familie in der Bundesrepublik und begann 1999 seine Laufbahn bei dem US-Konzern in Deutschland. Der scheidende Vorstandschef Beeck steht seit Ende 2013 an der Spitze. McDonald’s ist mit knapp 1500 Filialen Marktführer der Schnellgastronomie in Deutschland.

