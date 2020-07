Neuer Corona-Hotspot im Landkreis Hof: 15 positive Fälle in Rehau

Rehau entwickelt sich immer mehr zum Corona-Hotspot im Landkreis Hof. In den vergangenen Tagen sind mehrere positive Fälle aufgetreten, ausgelöst durch einen infizierten Familienvater. Daraufhin hat das Gesundheitsamt Schüler und Supermarktmitarbeiter testen lassen. Der Hofer Landrat Oliver Bär hat am Nachmittag über die Ergebnisse auf einer Pressekonferenz informiert. Insgesamt gibt es jetzt 15 positive Corona-Fälle in Rehau. Ab morgen um 13 Uhr 30 kann sich deshalb jeder freiwillig am Sportzentrum in Rehau auf das Virus testen lassen. Das Gesundheitsamt ruft dafür die Einwohner an. Außerdem soll es vorsorglich Reihentests in Seniorenheimen geben.