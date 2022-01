Neuer & Co. nach Corona-Ausfall wieder im Teamtraining

München (dpa) – Nach dem Corona-Ausbruch beim FC Bayern sind sechs Münchner Profis zurück im Mannschaftstraining. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, absolvierten am Mittwochvormittag Kapitän Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Omar Richards, Leroy Sané, Alphonso Davies und Tanguy Nianzou Teile des Teamtrainings. Trainer Julian Nagelsmann hatte zuletzt wegen positiver Corona-Tests auf diese Spieler verzichten müssen. Neuer & Co. waren in Isolation.

Upamecano, Sané, Davies und Nianzou trainierten den Angaben zufolge nach dem gemeinsamen Aufwärmen mit der Mannschaft separat. Neuer war nach seiner Corona-Infektion schon am Montagnachmittag mit einer individuellen Einheit auf dem Club-Gelände zurückgekehrt. Auch Richards hatte separat trainiert.

Der Herbstmeister musste beim 1:2 am Freitag zum Rückrundenstart gegen Borussia Mönchengladbach auf gleich 13 Profis verzichten – darunter waren neun Spieler mit positiven Corona-Tests. Nun entspannt sich die personelle Lage beim FC Bayern wieder. Die Münchner treffen im Gastspiel am Samstag (15.30 Uhr) auf den 1. FC Köln.

© dpa-infocom, dpa:220112-99-679956/2