Neuer CDU-Vorsitz: MIT Vogtland unterstützt Friedrich Merz

Die CDU ist auf der Suche nach einem neuen Mann an der Spitze. In Umfragen wünschen sich momentan die Deutschen mehrheitlich Friedrich Merz als CDU-Vorsitzenden. Auch die Mittelstands- und Wirtschaftsunion will ihn unterstützen, so wie auch schon bei der vergangenen Wahl 2018, als Merz schon mal angetreten ist. Der Kreisvorstand Vogtland schließt sich der Wahlempfehlung der Bundesvereinigung an, heißt es in einer Mitteilung. Demnach sei Friedrich Merz der am besten geeignete CDU-Vorsitzende und spätere Kanzlerkandidat der Union. Mit ihm würde die CDU mit ihren Inhalten wieder klarer erkennbar und unterscheidbarer von den politischen Mitbewerbern, heißt es weiter. Merz sollte auf einem Sonderparteitag Ende April gegen Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet und Ex-Umweltminister Norbert Röttgen antreten. Der ist wegen des Corona-Virus aber verschoben.