Wer aus dem Fenster schaut, sieht es noch nicht so. Aber es geht langsam wieder rauswärts. Das heißt, die Campingsaison startet langsam wieder. Am Fuße des Kornbergs eröffnet in Kirchenlamitz passend dazu heute ein neuer Wohnmobil- und Wohnwagenstellplatz. Im Fichtelpark finden sich 77 Stellplätze und sieben Übernachtungsfässer. Ab 15 Uhr findet dort eine kleine Eröffnungsfeier mit Bier und Bratwürsten statt. Die Gäste können sich zwanglos einen Überblick verschaffen.

(Symbolbild)