Neuer Billardtisch und Schallschutzwand: Sparkasse Hochfranken spendet an soziale Einrichtungen in Wunsiedel

Viele Jugendliche nutzen das Jugendzentrum der Stadt Wunsiedel, um gemeinsam Zeit zu verbringen. Mit Hilfe einer Spende der Sparkasse Hochfranken, dürfen sich die Jugendlichen ab sofort über einen neuen Billardtisch freuen. Auch das Mehrgenerationenhaus der Stadt hat eine Spende von der Sparkasse Hochfranken erhalten. Mit einem neuen Schallschutz wurde die Akustik im Café verbessert, so dass sich Alt und Jung bei normaler Lautstärke gut miteinander unterhalten können. Ein weiterer Teil der Spende geht an den Spielplatz am Eisweiher. Die sozialen Einrichtungen der Stadt haben insgesamt 8.000 Euro Spendengelder der Sparkasse erhalten.