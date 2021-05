Neuer Betreiber an Testzentrum: Längere Öffnungszeiten in Freiheitshalle

Wenn es um einen Corona-Test geht, dann ist immer noch für die meisten im Hofer Raum die zentrale Teststelle in der Freiheitshalle Anlaufstelle. Seit über einem ist sie jetzt schon in Betrieb. In dieser Zeit haben Ehrenamtliche, die Ärzteschaft im Hofer Land und auch die Bundeswehr einiges geleistet. Die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla:



Der Dienstleister ist ab heute für die Teststelle verantwortlich und kümmert sich auch um die Gurgeltests an den Grundschulen und die Teststellen im Landkreis Wunsiedel. Einen Termin braucht es dafür weiter nicht. Es empfiehlt sich aber, sich vorher online zu registrieren. Den Link gibt’s hier.