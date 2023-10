Neuer Arzt und neuer Fachbereich: Leistungserweiterung im MVZ Fichtelgebirge

Gerade auf dem Land machen immer mehr Hausärzte ihre Praxen zu. Eine gute Nachricht gibt es deshalb jetzt aus dem MVZ Fichtelgebirge in Marktredwitz: Dort gibt es einen neuen Fachbereich Hausärztliche Versorgung. Außerdem ist seit Anfang Oktober Mohammad Hamza Ghneimi im MVZ Fichtelgebirge tätig. Er ist Facharzt für Innere Medizin. Diese Leistungserweiterung sei wichtig, um die medizinische Versorgung in der Region sicherzustellen, so das Klinikum Fichtelgebirge in einer Mitteilung.