Neuer Anlauf: Morgen erneut Bürgermeisterwahl in Schöneck

Wer wird Nachfolger oder Nachfolgerin von Bürgermeisterin Isa Suplie (CDU) in Schöneck? Diese Frage sollte eigentlich schon längst geklärt sein. Im Februar hatte es schon mal eine Bürgermeisterwahl gegeben. Die hat der Vogtlandkreis aber wegen mehrerer Fehler für ungültig erklärt. Morgen gibt’s einen neuen Anlauf. Dann stehen erneut Stefanie Schuster von den Freien Wählern und der parteilose Andy Anders zur Wahl, den die CDU unterstützt. Anders hatte beim ersten Anlauf mit 42 Prozent die meisten Stimmen erhalten. Der damalige Einzelkandidat Marcel Rippert und Hans-Dieter Kersten von der AfD treten dagegen nicht wieder an. Die Wahllokale in Schöneck haben morgen von 8 bis 18 Uhr geöffnet.