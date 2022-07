Neue Webseite der Stadt Hof: Bürger sollen sich weiter beteiligen

Zirka 90.000 Euro hat die Stadt Hof in ihren neuen Internetauftritt investiert. Die neue Webseite ist seit gestern online. Schon davor hat die Stadt die Bürger mit ins Boot geholt, wie Oberbürgermeisterin Eva Döhla betont.

Zudem haben die Bürger jetzt die Möglichkeit Feedback zur neuen Internetseite zu geben. Über ein Formular auf der Webseite können sie Fehler melden und Anregungen weiterleiten. Mit der neuen Webseite soll es mehr Online-Service-Angebote für die Bürger geben. So sollen zum Beispiel mehr Online-Anträge und Anmeldungen möglich sein. Zudem kommt die Homepage der Stadt in viel modernerem Look daher, als der Vorgänger.

So hat die Website der Stadt zuvor ausgesehen: