Neue WC-Anlage an Hofer Hauptbahnhof: Offizielle Inbetriebnahme

Wenn wir uns die Bahnhöfe in der Region anschauen, dann hat man bei manchen das Gefühl, die Bahn baut hier eher ab als auf. Am Hofer Hauptbahnhof kümmert sich die Bahn weder um den Erhalt des historischen Gebäudes noch um den Betrieb von Toiletten. Letzteres hat die Stadt Hof jetzt selbst in die Hand genommen. Doch auch das ist nicht so einfach gewesen. Zuerst hat sich der Termin verschoben, seit gut zwei Monaten steht jetzt ein moderner WC-Container auf Gleis eins. Benutzen konnte ihn bisher aber noch niemand. Am Nachmittag, um 14 Uhr, folgt nun endlich die offizielle Inbetriebnahme.