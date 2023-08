Neue Verkehrsregeln in Tschechien: Ab 2024 höhere Bußgelder

Einkaufen, Zigaretten holen oder tanken. Es ist nicht selten, dass wir in der Region auch mal über die tschechische Grenze fahren. Dann müssen wir uns dort auch an die Verkehrsregeln halten. Die werden sich ab dem kommenden Jahr ändern. Ein neues Gesetz sieht höhere Bußgelder vor. Wer eine rote Ampel überfährt, muss dann bis zu 25.000 Kronen zahlen. Umgerechnet sind das rund 1000 Euro. Das ist fünf Mal so viel wie bisher. Ein Bußgeld in der Höhe wird auch fällig, wenn ihr unter Alkoholeinfluss fahrt oder die Geschwindigkeit inner- und außerorts um 40 bzw. 50 Stundenkilometer überschreitet. Hinzu kommen Punkte im Verkehrsregister. Neu ist auch, dass sich die maximale Geldbuße verdoppeln kann, wenn zusätzlich ein Unfall passiert. Das neue Gesetz ermöglicht der tschechischen Regierung aber auch, die Höchstgeschwindigkeit auf ausgewählten Autobahnen von 130 auf 150 km/h zu erhöhen.