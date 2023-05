„Neue Väter“: Ausstellung im Landratsamt Saale-Orla-Kreis

In den letzten Jahrzehnten haben sich die Familienmodelle in weiten Teilen verändert. Die Hausfrau, die die Kinder hütet und der Vater, der zur Arbeit geht – Dieses Konzept ist nicht mehr der Normalfall. Im Landratsamt Saale-Orla-Kreis in Schleiz beschäftigt sich die Ausstellung „Neue Väter“ jetzt mit den traditionellen und modernen Familienbildern. Im Fokus steht dabei die Rolle der Väter. Bilder und Statements, gestaltet von Schülern und Studenten sollen zum Schmunzeln und Nachdenken anregen. Außerdem gibt es Portraits von Vätern, die von Alltagsthemen und von ihrer Elternzeit berichten. Begleitend zur Ausstellung gibt es Ende Mai zudem eine Lesung in der Staatsbibliothek Schleiz.

Der Berliner Autor Fabian Soethof wird am 31. Mai um 15 Uhr aus seinem Buch „Väter können das auch! – Es ist Zeit, Familie endlich gleichberechtigt zu leben“ lesen.

Der Eintritt zur Lesung ist frei, es wird jedoch um Voranmeldung gebeten – telefonisch unter 03663 / 403 504 oder per E-Mail an bibliothek@schleiz.de