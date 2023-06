Neue Trinkwasser-Armaturen: Hofer Orleanstraße wird vorübergehend zur Einbahnstraße

Seit der vergangenen Woche ist die Fahrbahn auf der Friedrich-Ebert-Brücke am Hofer Hallenbad verengt und ihr dürft dort nur 30 fahren. Die Stadt bereitet die Brücke auf eine mögliche Sanierung vor. Ab heute müssen sich Autofahrer auf eine weitere Einschränkung in Hof einstellen. Bis zum 14. Juli wird die Orleanstraße zwischen Landwehrstraße und Bahnhofsplatz zur Einbahnstraße. Die Stadtwerke Hof erneuern nämlich in diesem Bereich die Trinkwasser-Armaturen. Ab dem 03. Juli fahren deswegen auch einige Busse anders.

Die Linie 7 und der Spätverkehr 14 fahren ab Haltestelle Alsenberger Straße in Richtung Hauptbahnhof über die Sedanstraße zur Haltestelle Hauptbahnhof. Die Haltestelle Orleanstraße stadteinwärts kann nicht angefahren werden.