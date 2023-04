Neue Tourismusaktion: Wald Sign in Schwarzenbach/Wald wird eingeweiht

Mit unserer Aktion „50.000 Bäume für Oberfranken“ wollen wir gemeinsam mit euch den Wald retten. Wir setzen uns damit für den klimafreundlichen Umbau des Waldes im Fichtelgebirge und Frankenwald ein. Die Stadt Schwarzenbach am Wald befasst sich schon länger mit dem Thema. Die Stadt im Frankenwald wurde bereits im vergangenen Jahr zur PEFC-Waldhauptstadt der Jahre 2022/2023 gewählt. In diesem Zusammenhang ist auch das Projekt „Wald Sign“ entstanden. Es handelt sich um einen zehn Meter mal zwei Meter großen Schriftzug aus Holz. Das Schild wird am Nachmittag (15 Uhr) am Fuße des Döbrabergs aufgestellt. Es soll ein neuer Anziehungs- und Fotopunkt für Touristen und Einheimische sein.