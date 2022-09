Neue Theatersaison: Kartenvorverkauf am Theater Hof startet

Mit dem herbstlichen und kälteren Wetter zieht es uns wieder nach drinnen. Passend hat das Theater Hof wieder seinen Betrieb aufgenommen. Nach Pandemie, Umbau und Wasserschaden will das Theater unter dem Motto „Verliebt, verrückt, verzaubert“ in eine weitestgehend normale Spielzeit starten. Die erste Premiere ist mit „Jack, the Ripper“ direkt eine Uraufführung. Intendant Reinhardt Friese:

Im Sommer kann dann das Theater eine neue Freilichtbühne bespielen. Die Stadt Hof stellt die am noch unbebauten Strauß-Areal den Hofer Kulturschaffenden zur Verfügung. Spielzeitbeginn am Theater Hof ist am 17. September.