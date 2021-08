Neue Technologien: Hochschule Hof unterstützt Textilindustrie

Eine Firma kann in der heutigen Zeit nur mithalten, wenn sie sich den aktuellen Entwicklungen anpasst. Das gilt auch für die Textilindustrie. Die Hochschule Hof hilft den Textilunternehmen der Region dabei und untersucht am Campus Münchberg, wie noch mehr neueste Technologie in den Firmen einziehen kann. Aktuell sind acht Betriebe an dem Projekt beteiligt. So kann Iprotex aus Münchberg jetzt durch ein neues Flechtverfahren deutlich mehr produzieren und die Hofer Textilveredelungs GmbH arbeitet mit einem neuen Klebeverfahren, das weniger CO2 verursacht. Das von der EU geförderte Projekt läuft noch bis Ende Januar. Für zwei Unternehmen sind auch noch Plätze frei.

