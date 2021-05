Neue Technik für mehr Sicherheit: Hofer Polizei bekommt VR-Brillen

Virtuelle Realität kommt bisher meistens in Computerspielen zum Einsatz. Damit kann man sich ganz schnell in einer anderen Welt wiederfinden. Künftig soll das auch für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgen. Die oberfränkische Polizei hat dafür jetzt als erste in Bayern VR-Brillen bekommen. Polizeipräsident Alfons Schieder hat insgesamt zehn der Brillen mit zugehörigem Smartphone und Tablet zur Steuerung an ausgewählte Dienststellen vergeben, auch an das Polizeipräsidium Hof. Die Brillen können Filme vor den Augen abspielen, die Situationen im Straßenverkehr zeigen. So zum Beispiel ein Kind, dass zwischen geparkten Autos herausläuft. Die Betrachter sollen sich so in die Situation hineinversetzen können und dadurch aufmerksamer sein. Die Brillen sollen vor allem in Schulen bei der Verkehrserziehung zum Einsatz kommen.