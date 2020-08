Neue Sandler-Vliesstoffanlage: Aiwanger kommt heute zur Einweihung

Anfang des Jahres hat niemand daran gedacht, dass wir mal in großer Menge Atemschutzmasken benötigen. Da hat die Firma Sandler in Schwarzenbach an der Saale das spezielle Vlies noch überwiegend für die Maskenproduktion im Ausland hergestellt. Mittlerweile produziert Sandler im Auftrag des Freistaats Bayern und hat deshalb für einen Millionenbetrag in eine neue Vliesstoffanlage investiert. Jetzt geht sie in Betrieb. Zur Einweihung am Vormittag kommt auch Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger nach Schwarzenbach und hält eine Rede.