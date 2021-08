Neue Regeln für Reise-Rückkehrer: Kontrollen sind angelaufen

In den bayerischen Grenzregionen sind die Kontrollen von Urlaubern angelaufen. Wer aus dem Ausland zurück nach Deutschland kehrt, muss seit gestern nachweisen, dass er entweder negativ getestet, gegen Corona geimpft oder genesen ist. Eine solche Vorgabe gab es bisher schon für alle Flugpassagiere. Jetzt gilt sie für alle Verkehrsmittel, also auch bei Einreisen per Auto oder Bahn. Damit will die Bundesregierung eine weitere Corona-Ausbreitung eindämmen. Die Regelungen gelten nicht für Kinder, die noch nicht zwölf Jahre alt sind. Schleierfahnder überprüfen unter anderem an der Grenze zu Tschechien stichprobenartig, ob sich die Menschen an die neuen Einreise-Regeln halten. Sonderregelungen gibt es für Pendler, die etwa täglich von Tschechien nach Nordostbayern fahren, um dort zu arbeiten, aber auch für Menschen, die sich weniger als 24 Stunden in Deutschland aufhalten wollen. Die Kontrollen in Selb seien problemlos angelaufen, so ein Sprecher der Selber Bundespolizei gegenüber der dpa.