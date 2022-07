Neue Radbrücke in Selb: Stadt geht bei Förderprogramm leer aus

Überall in der Euroherz-Region werden Radwege aus- oder neugebaut. In Hof ist kürzlich auch die Aktion Stadtradeln gestartet. Es zeigt sich also, dass sich die Städte und Gemeinden darum bemühen, möglichst fahrradfreundlich zu werden. Die Stadt Selb plant zum Beispiel eine Radbrücke über die Hofer Straße. Beim Förderprogramm „Radoffensive Klimaland Bayern“ ist die Stadt nun allerdings leer ausgegangen. Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch:

Mit Hilfe der Brücke will die Stadt weitere Radwegeverbindungen optimieren. Die Verbindung vom Brückenradweg zum Perlenradweg soll ebenfalls über diese Spange erfolgen.