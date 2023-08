Neue PV-Anlagen in Gattendorf? Infoveranstaltung für Gemeinderat

Mit vier Windrädern, einer großen PV-Fläche und einer Biogasanlage ist die Gemeinde Gattendorf eigentlich schon gut aufgestellt, wenn’s ums Thema erneuerbare Energien geht. Der Gemeinderat hatte deshalb den Grundsatzbeschluss gefasst: Auf dem Gemeindegebiet wird’s keine neuen Anlagen geben. Das könnte sich künftig aber ändern. Hintergrund ist eine Änderung im Baurecht. Demnach werden PV-Anlagen an Autobahnen oder Bahnschienen immer genehmigt – egal, was die Gemeinde dazu sagt.

In die jüngste Sitzung des Gemeinderates hatte Gattendorfs Bürgermeister Stefan Müller deshalb einen Vertreter der Zukunftsenergie Nordostbayern eingeladen. Der hat über die Chancen und Vorteile von neuen Freiflächen-PV-Anlagen in Gattendorf informiert. Konkrete Pläne gibt es laut Stefan Müller aber nicht. Ihm sei aber bekannt, dass es schon einige Anfragen von Projektfirmen an Landwirte gibt, um sich Flächen entlang der Autobahn zu sichern. Im Gespräch mit Radio Euroherz zeigt sich Stefan Müller zwiegespalten: Einerseits sei es nicht schön, wenn die Anwohner nur noch auf Industrieanlagen schauen müssten. Andererseits seien solche Anlagen in Zeiten der Energiekrise schon wichtig, so Müller.

(Symbolbild)