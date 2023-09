Neue Produktionsflächen: Kyocera übernimmt Werk in Selb

Die Firma Kyocera möchte sich in Selb vergrößern. Sie hat deshalb das ITW-Werk am Schreinersteich in Selb übernommen. Wie Kyocera auf Anfrage von Radio Euroherz mitteilt, will das Unternehmen seine Produktionsflächen ausbauen. Damit könne Kyocera die Erweiterung schneller durchführen, als wenn das Unternehmen erst neu hätte bauen müssen. Genau genommen spart sich Kyocera damit zwei Jahre. Das Keramikunternehmen will in den kommenden Jahren außerdem Millionen am Standort Selb investieren. Es will einen neuen Hallentrakt, Büros, Sozialräume und Parkplätze bauen.