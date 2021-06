Neue Nummer 1: Selber Wölfe verpflichten Evan Weninger

Seitdem klar ist, dass die Selber Wölfe in der kommenden Saison in der DEL2 spielen, ist auch logisch gewesen, dass Trainer Herbert Hohenberger einen neuen Eishockey-Kader zusammenstellt. Eine Schlüsselposition ist jetzt besetzt. Mit Evan Weninger steht die neue Nummer Eins bei den Wölfen fest. Der Torhüter aus Kanada war der Top2-Goalie und Torhüter des Monats in der vergangenen Saison der ECHL, eine Profiliga in den USA und Kanada. Weningers Ziel ist es, in Europa Karriere zu machen, schreibt der VER Selb. Den Anfang will er offenbar im Fichtelgebirge machen. Außer auf die neue Umgebung muss er sich auch auf eine größere Eisfläche einstellen. Dafür will er die ersten Trainingseinheiten bei den Wölfen nutzen, heißt es.