Neue Module: Schulungsplattform im Landkreis Wunsiedel erweitert

Wenn man als Unternehmer möglichst viele Menschen erreichen will, dann ist Social Media in der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Besonders kleinere Geschäfte oder Firmen sind auf diesem Gebiet aber oft nicht so fit. Ihnen will der Landkreis Wunsiedel unter die Arme greifen mit einer Schulungsplattform, die im Mai gestartet ist. Anna Piras vom Landratsamt in Wunsiedel:

Neu auf der Plattform sind Erklärungen zur Online-Pinnwand Pinterest und zu Amazon und eBay, womit jeder Produkte ohne eigenen Online-Shop verkaufen kann. Das neue Modul „Lieferservice“ stellt außerdem die Vor- und Nachteile eines solchen Angebots vor.