Neue Laborwerte: Abkochgebot im Raum Hof teilweise aufgehoben

Es gibt ein Update zum Abkochgebot im Raum Hof. Wie die Stadtwerke Hof mitteilen, liegen weitere Laborwerte vor. Demnach sind in den neusten Proben des Leitungswasser keine Keime gefunden worden. Deshalb kann das Abkochgebot in einigen Gebieten aufgehoben werden. Es gilt jetzt nur noch für das Stadtgebiet von Hof und den Ortsteil Erlalohe der Gemeinde Döhlau. Hier müsst ihr euer Leitungswasser also weiterhin abkochen! Hier: Herunterladen© Stadtwerke Hof findet ihr eine Karte von Hof. Innerhalb des rot markierten Bereichs gilt das Abkochgebot weiterhin. Sobald es vollständig aufgehoben ist, erfahrt ihr es auch bei uns im Programm