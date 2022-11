Neue Kostenschätzung: Frankenwaldbrücken offenbar doppelt so teuer, als geplant

Im Frankenwald sollen die weltweit längsten Hängebrücken für Fußgänger entstehen. Schon länger gibt es aber Kritik am geplanten Bau der Frankenwaldbrücken übers Höllental. Der BUND Naturschutz hatte zum Beispiel Anfang des Jahres einen Planungsstopp für das Millionenprojekt gefordert – unter anderem, weil es nur Kostenschätzungen gab, die zudem älter als zwei Jahre alt waren. Medienberichten zufolge liegt dem Kreisausschuss des Landkreises Hof nun aber eine neue Kostenschätzung vor. Demnach sollen sich die Kosten für den Bau der Frankenwaldbrücken nach aktuellem Stand auf gut 41 Millionen Euro belaufen. Zuvor lagen sie geschätzt bei rund 23 Millionen Euro. Gründe für die Kostensteigerung seien unter anderem Preissteigerungen im Bausektor. Außerdem würden weitere Ausgaben für zusätzliche Maßnahmen im Bereich Naturschutz, Verkehrssicherheit und Barrierefreiheit dazukommen. Die neue Kostenschätzung sei in einer nichtöffentlichen Sitzung des Kreisausschusses präsentiert worden, heißt es. Eine öffentliche Debatte ist für die Kreistagssitzung am kommenden Freitag geplant.