Neue Kletterhalle in Rehau: DAV Hof von der Stadt Hof enttäuscht

Die Suche hat ein Ende: Die Sektion Hof des Deutschen Alpenvereins hat mit der ehemaligen Feuerwache in Rehau einen neuen Standort für ihre Boulder- und Kletterhalle gefunden. Nachdem der Verein auch sechs Jahre nach der Schließung des Sportparks am Hofer Untreusee keine neue Location gefunden hatte, haben die Verantwortlichen ihre Suche auf den Landkreis ausgeweitet. Von der Stadt Hof sei der Verein immer wieder hingehalten und enttäuscht worden, erklärt Gerhard Ried vom DAV Hof im Gespräch mit Radio Euroherz. Die Stadt Rehau hatte die Feuerwache schon mehrmals angeboten, jetzt haben sich beide Parteien geeinigt. Noch im ersten Quartal des kommenden Jahres will die Stadt bauliche Vorarbeiten leisten. Anschließend kann der Alpenverein die Boulderhalle und die Kletterwand einbauen. Schon im Frühsommer könnte die neue „Kletterwache“ öffnen.