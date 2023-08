Neue Kletterhalle in Rehau: Baubeginn im Herbst geplant

Schon bald soll wieder Leben einkehren in die ehemalige Feuerwache in Rehau: Die Sektion Hof des Deutschen Alpenvereins will dort im Herbst eine Boulder- und Kletterhalle errichten. Der Mietvertrag ist mittlerweile unterschrieben, die Baugenehmigung erteilt. Der DAV Hof plant nun einen freistehenden Kletterturm vor dem Gebäude zu bauen statt wie ursprünglich geplant den Schlauchturm als Kletterturm zu nutzen. Im zweiten Schritt geht es an den Umbau des Gerätehauses in eine Boulderhalle. Langfristig will der Verein den restlichen Teil zu einer großen Kletterhalle ausbauen. Dafür sucht er allerdings noch weitere Betreuer, Helfer und Förderer.

(Symbolbild)