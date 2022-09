Neue Kita in Rehau: Offizielle Eröffnung folgt noch

Die Suche nach einem Betreuungsplatz kostet Eltern teilweise viele Nerven. Die Plätze sind begrenzt und daher stark umkämpft. In Rehau hat in der Goethestraße in der vergangenen Woche eine neue Kindertagesstätte eröffnet. Die Kita bietet Platz für insgesamt 74 Kinder. Wie die Diakonie Hochfranken auf Nachfrage mitteilt, sei die Kinderkrippe mit 24 Kindern bereits voll belegt. Im Kindergarten gibt es 50 Plätze, davon seien aber noch einige frei. Eine offizielle Einweihung für die Rehauer Kita habe es noch nicht gegeben, weil der Außenbereich noch nicht fertig gestaltet ist.