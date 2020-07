Neue JVA in Marktredwitz: Aktueller Stand am Abend im Stadtrat

Die großen Projekte in der Region sind durch die Corona-Krise in den Hintergrund gerückt. Die Planungen laufen aber weiter, auch bei der neuen JVA in Marktredwitz. Der Freistaat plant im Stadtteil Lorenzreuth gegenüber des Ost-West-Kompetenzzentrums die erste in Bayern mit besonderen Bereichen. Justizminister Georg Eisenreich:

Die neue JVA soll Platz für 300 Gefangene bieten, bis 2025 fertig sein und einen dreistelligen Millionenbetrag kosten. Am Abend soll es Neuigkeiten über den aktuellen Stand im Marktredwitzer Stadtrat geben.