Neue Justizvollzugsanstalt Marktredwitz: Baustart mit Ministerpräsident Söder

Die Planung und Vorbereitung hat mehrere Jahre gedauert – heute startet der Bau der neuen Justizvollzugsanstalt in Marktredwitz. Über 360 Haftplätze sollen dort entstehen. In der neuen JVA ist auch Platz für weibliche Gefangene. Außerdem ist eine Mutter-Kind-Abteilung geplant. Mit dem Bau der JVA erwartet Marktredwitz an die 200 neue Arbeitsplätze:

… so Oberbürgermeister Oliver Weigel in unserem Euroherz-Jahresausblick 2023.