Taufe für «Aphanogmus kretschmanni»

Moni, Blümchen und Klein-Seppi sind die Stars des Dackelmuseums in Regensburg. Schwanzwedelnd empfängt das kurzbeinige Trio seine Besucher. (…)

Ein Delfin hat sich am Wochenende wohl in der Ostsee getummelt. Sehr zur Freude der Touristen schwamm der Meeressäuger dabei nicht nur (…)

Delfin springt in Lübecker Bucht durch das Wasser

Liebeslieder in der Nacht: Die Nachtigallen sind zurück

Im April kommen in Deutschland Zehntausende Nachtigallen an. Ihr berühmter Gesang ertönt jetzt wieder in Parks und Gärten. Wer genau (…)