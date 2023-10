Neue Hochrechnungen: AfD rückt in Bayern auf Platz zwei

Bei der Landtagswahl in Bayern ist die CSU von Ministerpräsident Markus Söder ganz klar stärkste Kraft geworden. Nach (…)

ARD-Hochrechnung: CSU stärkste Kraft in Bayern

Rechts der CSU hat sich in Bayern die AfD fest etabliert. Und auch die Freien Wähler, Regierungspartner der CSU, buhlen erfolgreich um (…)

Das müssen Sie zur Bayern-Wahl wissen

Am 8. Oktober wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt. Was muss man dazu wissen? Ein kurzer Überblick: Wahlberechtigte: Etwa (…)