Neue Heizung: Was fördert der Staat?

Auch wenn der Winter in Hochfranken vom Kälte-Faktor nicht vergleichbar mit vorherigen ist, laufen in den Wohnungen und Häusern in der Euroherz-Region die Heizungen. Wer seine alte Heizung ersetzt, der kann seit Anfang des Jahres höhere Zuschüsse erhalten. Darauf weist die Hofer Verbraucherzentrale hin. Im besten Fall übernimmt der Staat fast die Hälfte der Kosten fürs neue Heizsystem.

Wer statt seiner Gasheizung auf Anlagen setzt, die erneuerbare Energien nutzen, kann von einem Zuschuss über 35 Prozent profitieren. Auch neue Gasheizungen, die mit erneuerbaren Energien kombiniert werden, werden bezuschusst. Ebenfalls wer seine Ölheizung austauscht, profitiert. Auch wer kleinere Schritte geht und einen Gaskessel, der mit erneuerbaren Energien heizt, installiert, kann Geld dazu bekommen. Für welche Maßnahmen genau Zuschüsse möglich sind, das klären Energieberater der Verbraucherzentrale Hof auf. Wie ihr dort Termine ausmachen könnt, das findet ihr unten.

Energieberatung:

Die Beratung ist kostenlos und findet jeden Donnerstag von 15.30 bis 18.30 Uhr in der Hans-Böckler-Straße 1 a statt. Termine können unter Tel. (092 81) 846 80 oder am kostenfreien Servicetelefon der Energieberatung der Verbraucherzentralen unter 0800 – 809 802 400 vereinbart werden.