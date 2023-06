Neue Heimat: Gürteltier-Pärchen jetzt im Hofer Zoo zuhause

Falls ihr morgen einen Ausflug in den Hofer Zoo machen wollt, dann wartet auf euch gleich eine neue Attraktion. Es gibt nämlich eine neue Tierart. Im Zoo Hof wohnen jetzt auch zwei Gürteltiere. Sie waren vorher im Zoo in Berlin zuhause. Die Weißborstengürteltiere kommen ursprünglich aus den trockenen Gebieten in Nord-, Mittel- und Südamerika. Sie werden bis zu 60 Zentimeter groß und bis zu sechs Kilogramm schwer. Die Borsten helfen den Tieren, sich gegen Fressfeinde zu verteidigen. Die Gürteltiere rollen sich dann wie eine Kugel zusammen. Vor 14 Uhr müsst ihr aber gar nicht versuchen nach dem Gürteltier-Pärchen zu schauen. Die Tiere schlafen nämlich gerne lang, schreibt der Zoo.