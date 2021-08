Neue Grundschule Gefrees: Klassenzimmer und Pausenhalle sind dran

Das Schulgebäude ist schon vorhanden – Bis erste Kinder einziehen können, dauert es aber noch. Die Stadt Gefrees baut seit dem vergangenen Jahr das ehemalige Mittelschulgebäude zu einer Grundschule um. Im Moment steht der Ausbau der Klassenzimmer und die Installation einer neuen Heizungsanlage an. Für die komplett neue Pausenhalle der künftigen Grundschule gibt’s gerade die Hölzer für die Dachkonstruktion. Die Mitarbeiter des Gefreeser Bauhofs bauen in der Zwischenzeit in Eigenregie über 1.000 Module der stadteigenen Photovoltaikanlage ab. Hier sollen in den kommenden Tagen die Dachdeckerarbeiten beginnen. Im kommenden Jahr soll dann schon der Unterricht in der neuen Grundschule starten.