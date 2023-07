Neue Geschäftsführung bei Lamilux: Auszeichnung für Johanna und Alexander Strunz

Gerade erst haben Johanna und Alexander Strunz die Geschäftsführung des Familienunternehmens Lamilux von ihren Eltern übernommen. Die hatten sich kürzlich bei einem großen Fest in Rehau in den Ruhestand verabschiedet. Jetzt gibt es schon den nächsten Grund zum Feiern. Johanna und Alexander Strunz haben vom Verband „Die Familienunternehmer e.V. Die Jungen Unternehmer“ eine Auszeichnung erhalten. Der hat sie in München als „Bayerische Junge Unternehmer des Jahres“ gekürt. Die beiden engagieren sich schon seit 2019 in der Geschäftsführung des Rehauer Unternehmens und haben jetzt auch offiziell das Ruder übernommen.