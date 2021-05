Neue Gasleitungen: Greizer Straße in Hof ab heute gesperrt

Wohngebiete in der Stadt gehören nicht zu den Hauptverkehrsstraßen und deshalb passiert da nicht ganz so viel. Außer wenn es an den Leitungen Arbeiten gibt, denn die Haushalte wollen ja auch gut versorgt sein. Das kommt fast den ganzen Monat lang jetzt auf die Greizer Straße in Hof zu. Die Stadtwerke Hof verlegen von heute an bis zum 25. Mai neue Gasleitungen und Hausanschlüsse. Die Straße ist in dieser Zeit im Baustellenbereich gesperrt, Anwohner sollen aber jederzeit freie Fahrt haben, heißt es in einer Mitteilung.