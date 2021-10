Neue Fichtel-App: Startschuss für Sommer geplant

WLAN an möglichst vielen Orten – das ist nur ein Ziel des Smarten Fichtelgebirges. Jetzt kommt auch noch eine eigene Fichtel-App dazu. Der Landkreis Wunsiedel hat gemeinsam mit der beteiligten Agentur in der jüngsten Kreistagssitzung über den Stand des Projekts informiert. Wichtig ist den Machern vor allem, dass es nicht nur eine App mit Infos über Veranstaltungen, Gastronomie oder Wandertouren im Fichtelgebirge ist. Auch der Spaß soll nicht zu kurz kommen, so Landrat Peter Berek:

Im Februar dürfen die ersten die neue Fichtel-App testen. Das Feedback soll dann bis zum Sommer in die finale Version der App einfließen.