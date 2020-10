Neue Fahrbahndecke: Straße zwischen Edlendorf und Almbranz für vier Wochen gesperrt

Viele kleine Dörfer in ländlichen Gebieten der Euroherz-Region sind durch kleine Straßen miteinander verbunden. Die sind teilweise schon viele Jahre alt und deshalb nicht immer im besten Zustand. So ist das zum Beispiel auch mit der Straße, die die beiden Helmbrechtser Ortsteile Edlendorf und Almbranz verbindet. Ab heute laufen deshalb für vier Wochen Sanierungsarbeiten. Die Straße ist in dieser Zeit vollgesperrt. Autofahrer müssen solange einen kleinen Umweg über Leupoldsgrün und Ahornberg in Kauf nehmen.