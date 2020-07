Neue Fälle im Landkreis Hof: Schulklassen unter Quarantäne gestellt

In Stadt- und Landkreis Hof gibt es momentan 7 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind.

Seit Freitag sind mindestens fünf Personen hinzugekommen, die aus dem privaten Umfeld des Familienvaters stammen. Zwei dieser fünf Personen sind die beiden Schulkinder des Familienvaters, die die Gutenbergschule in Rehau besuchen. Die Schülerinnen und Schüler der Klassen der beiden Schulkinder sind unter Quarantäne gestellt worden und werden noch getestet. Am Freitag wurden bereits die Lehrerkräfte der Schule ohne positiven Befund getestet.

Auch in Selb gibt es neue Fälle an der Dr.-Franz-Bogner-Schule. Wie das Landratsamt Wunsiedel am Samstag mitteilt, wurde eine Familie mit zwei schulpflichtigen Kindern positiv getestet. Eine 5. Klasse wurde unter Quarantäne gestellt, die Testungen sind bereits angelaufen. Eine 7. Klasse wird ebenfalls umgehend getestet – da dort zuletzt kein Präsenz-Unterricht stattgefunden hat, kann erstmal auf eine Quarantäne verzichtet werden, heißt es in der Mitteilung.