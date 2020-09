Neue Fachstelle Demez: Hof arbeitet mit oberfränkischen Landkreisen zusammen

Vergangenen Freitag dürften dem ein oder anderen Polizisten aufgefallen sein. Am Sicherheitstag kontrollierten die oberfränkischen (…)

Krankenhaus Selb: Peter Berek sichert Erhalt in alter Form zu

Für Benutzer von Bussen und Bahnen des Öffentlichen Nahverkehrs in Plauen könnte es heute stressig werden. Mit Beginn der Frühschichten (…)

Tarifverhandlungen im ÖPNV: Warnstreiks in Plauen

Corona-Update 29.09.2020

Am Nachmittag will Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten über den weiteren Corona-Fahrplan beraten. In der (…)